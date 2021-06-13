Лідери G7 продовжать консультацію щодо колективного протистояння «неринковій» поведінці Китаю

Лідери «Групи семи» погодилися протистояти «неринковим економічним практикам» Китаю та закликали Пекін припинити порушення прав людини у Сіньцзяні та Гонконгу.

Наприкінці триденного саміту лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії , Японії та США заявили, що країни продовжать «консультації щодо колективних підходів до протидії недобросовісній неринковій політиці та практиці, які підривають справедливе та прозоре функціонування світової економіки».

«Ми будемо просувати наші цінності, зокрема закликаючи Китай поважати права людини і основні свободи, особливо щодо Сіньцзяну і тих прав, свобод і високого ступеня автономії Гонконгу, які закріплені у Спільній китайсько-британської декларації», – мовиться у спільному комюніке.

Пекін стикається зі зростаючою міжнародною критикою своєї політики в Сіньцзяні, при цьому Сполучені Штати використовують слово геноцид для опису поводження з уйгурами та іншими в основному мусульманськими корінними народами.

Колишня британська колонія Гонконг є частиною Китаю, але керується нею за принципом «одна країна, дві системи», тобто місто має власну правову систему та права, включно зі свободою слова та свободою преси.

Багато громадян у Гонконгу, а також правозахисні організації та західні демократії звинувачують Пекін у знищенні цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових акцій протесту в Гонконзі в 2019 році, під час яких було заарештовано тисячі людей.

У червні 2020 року Пекін запровадив для Гонконгу закон про національну безпеку, залишивши більшість гучних продемократичних політиків та активістів або у в’язниці, або в еміграції.

Минулого місяця Китай ухвалив новий план реформування виборчої системи для Гонконгу, який, серед іншого, надає повноваження пропекінським комітетам перевіряти всіх кандидатів до місцевого парламенту.

Критики попередили, що зміни означатимуть кінець демократії в Гонконгу.