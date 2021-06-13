Лідери «Групи семи» закликали провести нове розслідування походження COVID-19

Світові лідери, які брали участь у триденному саміті «Група семи», закликали провести нове розслідування походження коронавірусу після того, як останній звіт був визнаний недостатнім на тлі відмови Пекіну у співпраці.
Крім того, у спільному комюніке учасники саміту окреслили такі завдання майбутньої співпраці:
- Покласти край пандемії та підготуватись до майбутнього шляхом посилення міжнародних зусиль, починаючи негайно, вакцинувати увесь світ та доставити якомога більше доз вакцин якомога більшій кількості людей щонайшвидше.
- Відновити економіки шляхом просування планів одужання, базованих на 12 трильйонах доларів виділених під час пандемії.
- Забезпечити майбутній добробут шляхом просування більш вільної, чесної торгівлі в рамках реформованої торговельної системи, більш стійкої глобальної економічної системи та більш справедливої податкової системи.
- Захистити планету шляхом підтримки зеленої революції, яка створює робочі місця, зменшує викиди в атмосферу та прагне обмеження зростання температур до півтора градуса.
- Посилити партнерства з іншими країнами по всьому світові, розвинути нове партнерство, щоб покращити світ шляхом поступових змін у підходах до інвестування в інфраструктуру, в тому числі в рамках ініціативи чистого та зеленого зростання.
- Дотримуватись цінностей, які є основою для світу, який постійно змінюється, використати силу демократії , свободи, рівноправ’я та верховенства права, поваги до прав людини.
Лідери «сімки» у фінальній заяві також погодились стати на захист порушень прав людини в Китаї. Це питання гостро обговорювалось під час триденного саміту за закритими дверима.
Окремо також обговорювалась поведінка Росії, яку звинувачують у наданні притулку мережам, які здійснюють хакерські атаки, що вносять хаос у критично важливі системи. Лідери «Групи семи» закликали країни робити більше зусиль, щоб зупинити кримінальні дії у межах їхніх кордонів.
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