Лідери «Групи семи» закликали провести нове розслідування походження COVID-19

Світові лідери, які брали участь у триденному саміті «Група семи», закликали провести нове розслідування походження коронавірусу після того, як останній звіт був визнаний недостатнім на тлі відмови Пекіну у співпраці.

Крім того, у спільному комюніке учасники саміту окреслили такі завдання майбутньої співпраці:

Покласти край пандемії та підготуватись до майбутнього шляхом посилення міжнародних зусиль, починаючи негайно, вакцинувати увесь світ та доставити якомога більше доз вакцин якомога більшій кількості людей щонайшвидше.

Відновити економіки шляхом просування планів одужання, базованих на 12 трильйонах доларів виділених під час пандемії.

Забезпечити майбутній добробут шляхом просування більш вільної, чесної торгівлі в рамках реформованої торговельної системи, більш стійкої глобальної економічної системи та більш справедливої податкової системи.

Захистити планету шляхом підтримки зеленої революції, яка створює робочі місця, зменшує викиди в атмосферу та прагне обмеження зростання температур до півтора градуса.

Посилити партнерства з іншими країнами по всьому світові, розвинути нове партнерство, щоб покращити світ шляхом поступових змін у підходах до інвестування в інфраструктуру, в тому числі в рамках ініціативи чистого та зеленого зростання.

Дотримуватись цінностей, які є основою для світу, який постійно змінюється, використати силу демократії , свободи, рівноправ’я та верховенства права, поваги до прав людини.

Лідери «сімки» у фінальній заяві також погодились стати на захист порушень прав людини в Китаї. Це питання гостро обговорювалось під час триденного саміту за закритими дверима.

Окремо також обговорювалась поведінка Росії, яку звинувачують у наданні притулку мережам, які здійснюють хакерські атаки, що вносять хаос у критично важливі системи. Лідери «Групи семи» закликали країни робити більше зусиль, щоб зупинити кримінальні дії у межах їхніх кордонів.