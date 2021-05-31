Участь України та Грузії у саміті НАТО не передбачена – Столтенберґ

Участь партнерів НАТО, України та Грузії, у червневому саміті не передбачена, оскільки він триватиме тільки один день. Про це журналістам заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 31 травня.

Він зазначив, що зустріч може відбутися наступного разу, коли буде більше часу.

«Тоді ймовірність проведення зустрічей на високому рівні з партнерами зросте», – заявив Столтенберг.

Можливої дати такої зустрічі генсек НАТО не назвав.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна не може зрозуміти, як можна не знайти формату участі Києва в саміті НАТО.

Саміт глав держав та урядів країн Альнсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.