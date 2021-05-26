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26 травня 2021, Київ 23:45
Новини | Політика

Кулеба: ми не можемо зрозуміти, як можна не знайти формату участі України в саміті НАТО

Кулеба: Україна розуміє «бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність»

Україна не може зрозуміти, як можна не знайти формату участі Києва в саміті НАТО, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна розуміє «бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність».

«Але, якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти Україна в чорноморському регіоні й проти членів альянсу, я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не знайти формату участі України в саміті цього року», – сказав Кулеба.

Саміт глав держав та урядів країн Альнсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.

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