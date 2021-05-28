Генсекретар НАТО сумнівається, що Росія не причетна до перехоплення літака над Білоруссю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сумнівається, що Росія не причетна до перехоплення літака над Білоруссю.

«Ми знаємо про дуже близькі відносини між Росією та Білоруссю і тому складно уявити, що режим у Мінську міг зробити щось на кшталт цього без будь-якої координації з Росією», – сказав Столтенберг у коментар Sky News.

Наприкінці минулого тижня літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено посадили в Мінську через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу надійшло в аеропорт Мінська від палестинського угруповання «Хамас». Однак те заперечило свою причетність до інциденту. Пізніше сервіс електронної пошти ProtonMail, через який надійшов лист про закладену бомбу, заявив, що воно надійшло на пошту мінського аеропорту вже після того, як влада розповіла про мінування екіпажу Ryanair і літак розвернувся в бік Мінська.

Після екстреної посадки в Мінську був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Також була затримана і дівчина-росіянка.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

У Білорусі Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.