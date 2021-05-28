У Кремлі прокоментували відмови приймати рейси, які летіли в обхід Білорусі

Відмови російської сторони приймати рейси, які летіли в обхід Білорусі, пов’язані з технічними моментами, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Я переконаний, що авіаційна влада надаcть необхідні роз’яснення, але це технічні моменти», – розповів Пєсков.

Він зазначив, що «існують певні точки вильоту і вльоту в повітряний простір кожної країни».

За його словами, європейські авіакомпанії, які облітають Білорусь, хочуть влетіти до Росії «в різних точках, які абсолютно не погоджені, і тому виникають технічні проблеми».

26 травня авіарегулятор ЄС закликав всі світові компанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки після інциденту з бортом Ryanair. До того, країни-члени Європейського союзу ввели заборону на використання білоруською авіацією повітряного простору всіх 27 держав ЄС.

На цьому тлі у російський повітряний простір 26 і 27 травня не змогли зайти кілька рейсів європейських авіакомпаній, які вирішили не летіти через повітряний простір Білорусі.

Наприкінці минулого тижня літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено посадили в Мінську через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу надійшло в аеропорт Мінська від палестинського угруповання «Хамас». Однак те заперечило свою причетність до інциденту. Пізніше сервіс електронної пошти ProtonMail, через який надійшов лист про закладену бомбу, заявив, що воно надійшло на пошту мінського аеропорту вже після того, як влада розповіла про мінування екіпажу Ryanair і літак розвернувся в бік Мінська.

Після екстреної посадки в Мінську був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Також була затримана і дівчина-росіянка.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

У Білорусі Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.