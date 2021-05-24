«Правила авіаційної безпеки – абсолютний пріоритет»: МЗС Білорусі відреагувало на критику Заходу

Міністерство закордонних справ Білорусі «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур», заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

«Звичайно, чисто по-людськи зрозуміло і сумно, що пасажири вказаного рейсу зіткнулися з певними незручностями. Однак правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх. У зв’язку з цим дії екіпажу літака, що відповідає за життя своїх пасажирів, представляються повністю виправданими», – сказав Глаз.

Він додав, що дії влади Білорусі «також повністю відповідали встановленим міжнародним правилам».

«Білоруська сторона завжди відповідально підходила і підходить до їхнього дотримання. Це визнається і відповідними регуляторами в авіаційній сфері. Більш того, упевнений, що в цьому питанні ми в змозі гарантувати повну транспарентність, у разі необхідності прийняти експертів і продемонструвати всі матеріали, щоб виключити інсинуації», – додав Глаз.

Речник вважає, що «ситуація прямо і явно нагнітається», «знову зазвучали лозунги про санкції».

«Ми все ж закликаємо тих, хто піддався цій порочній практиці, пам’ятати про правила і безпеку пасажирів, усе спокійно проаналізувати, дочекатися висновків компетентних експертів», – зазначив представник МЗС Білорусі.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.