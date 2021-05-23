Білорусь: опозиційного блогера затримали в Мінську після екстреної посадки літака, яким він летів

У Мінську затримали журналіста Романа Протасевича. Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, він був пасажиром літака, який в обід 23 травня сів у Мінську через повідомлення про бомбу на борту.

Після огляду білоруські поліцейські його заарештували.

Літак авіакомпанії Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса, приземлився в національному аеропорту «Мінськ» – пілоти подали аварійний сигнал, бо отримали повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Сам канал також підтвердив його арешт.

Читайте також: У Білорусі силовики провели обшук у студії «Белсат»

Раніше Протасевич раніше залишив Білорусь через ймовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових завоушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності».