Літак авіакомпанії Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса, приземлився в національному аеропорту «Мінськ» – пілоти подали аварійний сигнал, бо отримали повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила. Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Сам канал також підтвердив його арешт. Раніше Протасевич залишив Білорусь через ймовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності». (Відео: Reuters, @flightradar24, NEXTA, TUT.BY, AFP, телеканал «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)