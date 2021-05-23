Авіакомпанія Ryanair пояснила, яким чином її літак до Вільнюса приземлився в Мінську, де затримали Протасевича

Авіакомпанія Ryanair повідомила свою позицію щодо інциденту, який спричинив посадку літака, що прямував із Афін до Вільнюса, в аеропорту столиці Білорусі Мінська.

У заяві Ryanair сказано, що екіпаж «був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку змінити напрямок польоту до найближчого аеропорту, Мінська».

Водночас траєкторія польоту, зафіксована сервісом Flightradar24, свідчить про те, що літак у момент розвороту насправді був ближче до Вільнюса, ніж до Мінська.

Ryanair заявляє, що перевірки в Мінську не виявили «нічого небезпечного», і літак зміг залишити Мінськ о 20:50 за місцевим часом.

«Ryanair повідомив (про інцидент – ред.) відповідним національним та європейським органам безпеки, і ми щиро просимо вибачення у всіх постраждалих пасажирів за цю прикру затримку, яка була поза контролем Ryanair», – ідеться в повідомленні авіакомпанії.

Польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський вказав, коментуючи повідомлення авіакомпанії, що вона не згадала важливих обставин інциденту.

«Не згадується про МіГ (літак Збройних сил Білорусі, який контролював зміну курсу пасажирського борту над територією Білорусі – ред.), білоруський КДБ (імовірну присутність співробітників спецслужб на борту – ред.) або про пасажира, якого залишили (в Мінську, тобто Романа Протасевича – ред.). Ганьба вам, Ryanair», – написав Сікорський у твітері.

Голова Європейської ради Шарль Мішель обіцяє, що «не залишиться без наслідків» інцидент, пов’язаний із примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та затриманням журналіста Романа Протасевича.

У Мінську вдень 23 травня приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту.

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Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових завоушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності».