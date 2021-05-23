Білоруська опозиція обурена затриманням редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича під час екстреної посадки літака в Мінську

Після екстреної посадки з використанням винищувача літака компанії Ryanair білоруська влада затримали блогера, колишнього головного редактора Nexta Романа Протасевича. Колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська зажадала від Ryanair і Міжнародної організації цивільної авіації розслідувати цей інцидент. А один з лідерів демократичної опозиції Білорусі Павло Латушко назвав інцидент «повітряним піратством» і «міжнародним терористичним актом».

Тіхановска заявила, що посадка літака була не чим іншим, як спецоперацією спецслужб з метою затримання Протасевича.

«Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів. Тільки за це його визнали терористом, і тільки за це зараз в Білорусі Роману може загрожувати смертна кара», – заявила Тихановська.

Вона повідомила, що звернулася в офіс Ryanair і Міжнародну організацію цивільної авіації, зажадавши почати розслідування за фактом події та вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Тихановска зазначила, що режим в Білорусі зловживає правилами повітряного сполучення: «Від сьогоднішнього дня жодна людина, яка здійснює політ над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці».

Хто такий Роман Протасевич?

Колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич був пасажиром літака, який екстрено приземлився в Мінську в неділю. Після огляду Протасевича затримали, повідолмяє Білоруська служба Радіо Свобода.

Літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, приземлився в аеропорту Мінська близько 13:00 за місцевим часом.

Пілоти отримали повідомлення про мінування на борту. При цьому Delfi пише про конфлікт між одним з пасажирів і членом екіпажу. Видання посилається на представника Литовського міжнародного аеропорту.

Офіційне білоруське інформагентство БелТА передало, що за наказом Лукашенко «для супроводу пасажирського літака» в небо підняли винищувач МіГ-29.

Повідомлення про екстрену посадку опублікував провладний білоруський телеграм-канал «Пул першого», назвавши його «Білорусь захистила Європу»: «Лукашенко дав беззастережну команду: літак розвертати і приймати. В цій ситуації найголовніше – безпека і життя людей!»

Про те, що Протасевич був на борту, в цьому повідомленні не говорилося. В аеропорт прибули сапери, але не виявили в літаку вибухових пристроїв. Пасажири рейсу Ryanair пройшли повторний огляд.

Ім'я Рамана Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді було затримано колишнього кандидата на премію Президента, 16-річного Рамана. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт за політичною ознакою. За даними ЗМІ, на той час батько Романова був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії.

Після участі в мовчазних мітингах Раман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради.



Після школи Раман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон.

У 2017-2018 роках журналіст і блогер Раман Протасевич отримав стипендію імені Вацлава Гавела, чиєю метою є підтримка перспективних журналістів з країн, де є проблеми із вільними та незалежними ЗМІ.

У Польщі Раман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив про відставку з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик.

Інтерв'ю Романа Протасевича «Настоящему времени», телеканалу, створеному Раідо Свобода за підтримки «Голосу Амперики», в листопаді 2020 року, коли влада Білорусі відправили до Польщі запит про його видачу:

Канал «Білорусь головного мозку» повідомляє, що Протасевич ще в аеропорту Афін зауважив «нездоровий інтерес з боку російськомовного чоловіка середніх років»: «Чоловік намагався зняти на камеру документи Романа, потім розвернувся і пішов, хоча був наступним у черзі на перевірку документів».

Екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська і один з лідерів демократичної опозиції Павло Латушко закликали розслідувати затримання борту з Протасевичем. Президент Литви Гітанас Науседа зажадав негайно звільнити Романа.

У чому Протасевича звинувачує влада в Мінську?

Роман Протасевич живе в Польщі. У Білорусі та Росії він оголошений в розшук, а телеграм-канали Nexta Live, Nexta і його логотип, а також сатиричний канал Luxta в лютому 2021 року було внесено до списку екстремістських матеріалів Білорусі.

У Білорусі Протасевича і творця Nexta Степана Путіла звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і порушення соціальної ворожнечі (частина 3 статті 130 КК).

Максимальні терміни за цими статтями – 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У листопаді 2020 року влада внесла Путіла і Протасевича в список осіб, причетних до терористичної діяльності. При цьому кримінальних справ за «терористичними» статтями на них не заводили.

Ці телеграм-канали набрали популярності під час акцій протесту після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Протасевич останнім часом вже не працював головним редактором Nexta, він зайнявся веденням каналу «Білорусь головного мозку», який до арешту вів Ігор Лосик.