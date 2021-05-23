Затримання Протасевича на борту літака – Тихановська закликає виключити Білорусь із ICAO

Білоруська опозиціонерка, учасниця президентських виборів у Білорусі 2020 року Світлана Тихановська назвала затримання опозиційного блогера Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську «операцією спецслужб».

Про це йдеться в її коментарі щодо затримання Протасевича.

«Режим (Олександра Лукашенка – ред.) поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всій цивільної авіації заради розправи над людиною, який був редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів. Тільки за це його визнали терористом, і тільки за це зараз у Білорусі Роману може загрожувати смертна кара. Ми вже повідомили в офіс Ryanair і Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO – ред.), вимагаючи розслідувати по факту події і вжити заходів упритул до виключення Білорусі з ICAO», – заявила опозиціонерка.

Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів.

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Раніше 23 травня стало відомо, що в Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, літак був майже біля кордонів із Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту.

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Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через ймовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових завоушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності».