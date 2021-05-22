У Білорусі в колонії помер політв’язень Вітольд Ашурок

У Білорусі у колонії міста Шклов помер активіст Вітольд Ашурок, засуджений до 5 років позбавлення волі за участь в акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Він був визнаний політв’язнем.

Про смерть активіста повідомили незалежні білоруські ЗМІ та його соратники.

Ашурку було 50 років. За даними видання «Наша Нива», причина смерті – зупинка серця. Йдеться про першу смерть в колонії засудженого за участь у масових акціях протесту після президентських виборів у серпні минулого року.

З колонії активіст писав про те, що на одяг політичних ув’язнених в колонії нашивають жовті бирки. «Тут не бракує в політичних. Так що немає причин сумувати. Тим більше, що адміністрація видала наказ, щоб на одязі були бирки жовтого кольору, тому політичних видно здалеку», – писав Ашурок, зазначивши, що «досвід Другої світової війни буде дуже корисний в нашому середовищі».

Ашурок жив у селищі Березівка під містом Ліда. Він брав участь у демонстрації в Ліді 9 серпня, на якій був затриманий. Він відбув адміністративний арешт, проте у вересні був затриманий знову і на свободу вже не вийшов – проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у «порушенні громадського порядку» та «насильстві по відношенню до міліціонерів». Справу розглядали в закритому режимі.

Ашурок був активістом партії БНФ («Білоруський народний фронт»), намагався балотуватися в депутати, займався екологічними проблемами. Його соратники називали його лідером місцевої громади Лідського району.

У масових акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка влітку і восени минулого року брали участь сотні тисяч людей, десятки тисяч були затримані. Проти сотень людей були порушені кримінальні справи, багатьох вже відправили у колонії або ж вони перебувають у СІЗО.