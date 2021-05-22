У Білорусі в колонії помер політв’язень Вітольд Ашурок

У Білорусі у колонії міста Шклов помер активіст Вітольд Ашурок, засуджений до 5 років позбавлення волі за участь в акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Він був визнаний політв’язнем.
Про смерть активіста повідомили незалежні білоруські ЗМІ та його соратники.
Ашурку було 50 років. За даними видання «Наша Нива», причина смерті – зупинка серця. Йдеться про першу смерть в колонії засудженого за участь у масових акціях протесту після президентських виборів у серпні минулого року.
З колонії активіст писав про те, що на одяг політичних ув’язнених в колонії нашивають жовті бирки. «Тут не бракує в політичних. Так що немає причин сумувати. Тим більше, що адміністрація видала наказ, щоб на одязі були бирки жовтого кольору, тому політичних видно здалеку», – писав Ашурок, зазначивши, що «досвід Другої світової війни буде дуже корисний в нашому середовищі».
Ашурок жив у селищі Березівка під містом Ліда. Він брав участь у демонстрації в Ліді 9 серпня, на якій був затриманий. Він відбув адміністративний арешт, проте у вересні був затриманий знову і на свободу вже не вийшов – проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у «порушенні громадського порядку» та «насильстві по відношенню до міліціонерів». Справу розглядали в закритому режимі.
Ашурок був активістом партії БНФ («Білоруський народний фронт»), намагався балотуватися в депутати, займався екологічними проблемами. Його соратники називали його лідером місцевої громади Лідського району.
У масових акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка влітку і восени минулого року брали участь сотні тисяч людей, десятки тисяч були затримані. Проти сотень людей були порушені кримінальні справи, багатьох вже відправили у колонії або ж вони перебувають у СІЗО.
Протести у Білорусі: коротко про головне
Президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року, на той момент Олександр Лукашенко вже 26 років керував країною.
Перші акції протесту розпочалися ще до дня голосування – через арешти та недопущення до участі у виборах опозиційних кандидатів.
9 серпня, у день президентських виборів, перші офіційні екзит-поли повідомили, що, за їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менше 7%.
У відповідь на це, у Мінську та інших містах Білорусі, люди вийшли на вулицю, висловлюючи недовіру до оголошених результатів.
Влада одразу вдалася до інформаційного блокування протестів: обмежили інтернет та мобільний зв'язок, а увечері перестали працювати новинні сайти.
ОМОН та внутрішні війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, були вистріли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї;
За різними даними, силовики затримали у містах Білорусі до семи тисяч людей.
Затриманих принижували, погрожували зґвалтуванням, били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги.
У відповідь на застосування сили 11 серпня протестувальники оголосили загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися понад 20 підприємств, серед них найбільші заводи – МАЗ та БелАЗ.
Влада вдалася до адміністративного тиску на працівників підприємств і бюджетників і почала влаштовувати «акції на підтримку» Олександра Лукашенка,
Силовики змінили тактику – перестали розганяти акції, а почали хапати людей на вулицях у різних містах, намагаючись посіяти страх;
Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви.
8 серпня опозиція створила Координаційну раду із трансферу влади, члени якої ведуть переговори із представниками керівництва різних європейських країн.
23 вересня таємно відбулася інавгурація Олександра Лукашенка.
США, ЄС, Велика Британія та інші країни не визнали результати виборів і легітимність інавгурації Лукашенка.
Українську позицію озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба, за його словами, «інавгурація» Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.
Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту.
Сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів та узурпації влади відкидає, він шукає підтримку у президента Росії Володимира Путіна.
Тим часом протести тривають, а правозахисники кажуть про 12 тисяч затриманих людей, щонайменше шестеро загиблих та сотні важко травмованих.
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