МВС Білорусі пропонує включити національний прапор до списку забороненої символіки

Національний білоруський біло-червоно-білий прапор включать до списку забороненої символіки, повідомив заступник начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі Михайло Бедункевич. Він стверджує, що «символіка, яка використовувалася колаборантами, не може бути дозволена» і «ходити під цими прапорами на вулицях ніхто не дасть». Високопосадовець додав, що в новому законі є варіанти використання прапора в інших цілях – у театральній діяльності, в кіно як факт історії.
«Як нащадки людей, які воювали і віддали життя за перемогу (над нацистами в Другій світовій війні – ред.), ми не можемо просто так, байдуже дивитися на символіку зрадників. Тому найближчим часом виступатимемо з ініціативою щодо включення до списку нацистської символіки бчб-прапора, що використовувався всіма колабораціоністськими організаціями на території БССР у роки окупації», - цитує Бедункевича сайт TUT.BY.
Журналісти також наводять слова директора Інституту історії НАН Білорусі Вадима Лакиза, який говорив в інтерв’ю виданню «Наша нива», що в роки війни фіксувалося «використання біло-червоно-білих прапорів на публічних заходах із пропагандистськими цілями». Однак він додає, що документів про офіційний дозвіл німецької окупаційної влади на використання біло-червоно-білих прапорів колабораційними організаціями «виявлено не було».
Біло-червоно-білий прапор – історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918–1919) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року. Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору Білоруської РСР, лише без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився на символ протесту.
БЧБ
- Офіційно біло-червоно-білий національний прапор Білорусі називають білоруською «бел-чырвона-бели сьцяг», або за абревіатурою БЧБ.
- Біло-червоно-білий стяг був державним прапором незалежної Білорусі з 1991-го до 1995 року.
- Під цим прапором Білорусь здобула незалежність, яку формально проголосила на другий день після України – 25 серпня 1991 року.
- Менш аніж за місяць, у вересні 1991 року, тодішня Верховна Рада Білорусі затвердила біло-червоно-білий стяг державним прапором молодої незалежної країни.
- В тому числі і під біло-червоно-білим стягом – разом із синьо-жовтим українським та російським триколором – підписувались Біловезькі угоди, які стали епітафією Радянському Союзу на початку грудня 1991 року.
- Олександр Лукашенко як перший президент незалежної Білорусі складав присягу у 1994 році під біло-червоно-білим прапором та гербом-Погонею.
- БЧБ був державними символом і Білоруської Народної Республіки (БНР), яка виникла після розпаду Російської імперії в 1918 році, але проіснувала лише кілька місяців, перш ніж її окупували більшовики.
- Біло-червоно-білий прапор широко оспіваний у білоруській поезії. Наприклад, в 1919 році Макар Кравцов (Костевич) написав «Ваяцкі марш», який став гімном БНР. Це один із небагатьох гімнів світу, в якому буквально згадуються кольори прапора:
«Няхай жыве магутны, сьмелы
Наш беларускі вольны дух.
Штандар наш бел-чырвона-белы,
Пакрый сабой народны рух».
- Ця символіка в сучасній Білорусі формально не заборонена. Але її використання як «незареєстрованої символіки» на практиці переслідується й карається.
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