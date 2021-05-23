Інцидент не залишиться без наслідків – голова Європейської ради про затримання Протасевича

Голова Європейської ради Шарль Мішель обіцяє, що «не залишиться без наслідків» інцидент, пов’язаний із примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та затриманням журналіста Романа Протасевича.

«Я рішуче засуджую вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську (Білорусь) 23 травня 2021 року та повідомлення про затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича. Я закликаю владу Білорусі негайно звільнити затриманого пасажира та повністю гарантувати його права. Лідери ЄС обговорять цей безпрецедентний інцидент завтра під час Європейської Ради. Інцидент не залишиться без наслідків», – ідеться в офіційному повідомленні на сайті Європейської ради.

У Мінську вдень 23 травня приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту.

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Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових завоушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності».