Президент Литви вимагає від Мінська звільнити Протасевича

Президент Литви Гітанас Науседа вимагає відпустити співзасновника і колишнього головного редактора білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, затриманого в Мінську після вимоги про посадку літака компанії Ryanair рейсу Афіни – Вільнюс. Науседа назвав безпрецедентними посадку літака і затримання активіста.

«Безпрецедентна подія! Цивільний літак, що прямував до Вільнюса, силоміць посадили в Мінську... Білоруський режим стоїть за цим огидним інцидентом. Я вимагаю терміново звільнити Романа Протасевича», – написав президент Литви в твітері.

МЗС Литви викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі у зв’язку з посадкою літака, повідомляє литовський МЗС. Від повіреного вимагають негайного звільнення всіх пасажирів і членів екіпажу, які перебувають в аеропорту Мінська.

У Мінську вдень 23 травня приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту.

Читайте також: У Білорусі в колонії помер політв’язень Вітольд Ашурок

Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових завоушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності».