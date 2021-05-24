Правозахисники визнали Протасевича політв’язнем

Білоруські правозахисні організації оприлюднили спільну заяву, в якій визнають блогера і журналіста Романа Протасевича політичним в’язнем. Текст документа оприлюднив сайт правозахисного центру «Весна».

«Звинувачення Рамана Протасевича у підбурюванні соціальної ворожнечі проти чиновників, міліції та інших службових осіб є, на наш погляд, нісчим іншим, як переслідуванням за критику чинної влади. Стаття 130 Кримінального кодексу призначена в першу чергу для захисту вразливих груп суспільства від розпалювання ненависті, а не державних службовців, не кажучи вже про різку критику їх. Ми неодноразово уточнювали, що урядовці не є окремою соціальною групою. Крім того, згідно з міжнародними стандартами щодо свободи вираження поглядів, неприпустимо карати за критику або образу нації, держави чи її символів, уряду, державних установ або державних та громадських діячів, якщо тільки така критика чи образа не спрямовані на підбурювання до насильства або може спричинити такі дії», – ідеться в заяві.

Крім центру «Весна», документ підписали також Білоруський ПЕН-центр, «Правова ініціатива», Центр правової трансформації Lawtrend, Білоруська асоціація журналістів, консультативний центр «Х’юман константа», товариство «Ініціатива FORB» та Білоруський центр документації.

Правозахисники вимагають звільнення Романа Протасевича та затриманої разом із ним Софії Сапеги, а також «звільнення всіх політичних в’язнів та припинення політичних репресій».

Європейський союз заявив 24 травня, що літак авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська через дії білоруського військового літака. Це перша офіційна заява Євросоюзу, в якій чітко вказано на цю обставину інциденту, що стався 23 травня і спричинив затримання журналіста Романа Протасевича.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.

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Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.