Батько Протасевича: «Як солдат скажу, що спецслужби Білорусі були не одні»

Дмитро Протасевич, батько затриманого 23 травня в мінському аеропорту блогера Романа Протасевича, в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода назвав інцидент із вимушеним приземленням літака в Білорусі добре спланованою акцією спецслужб і порівняв це з терористичним актом.

У Національному аеропорту Мінська 23 травня позапланово приземлився літак Афіни-Вільнюс. Ryanair отримав вказівки від білоруських авіадиспетчерів посадити літак у Мінську. За дорученням Лукашенка для ескорту літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Пасажирів Ryanair перевірили на підставі повторного огляду, і в результаті заарештували відомого журналіста та блогера, нинішнього автора телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

«Минулого разу ми говорили вчора»

– Як ви дізналися, що ваш син уже в Білорусі?

– Ми дізнались про це з телеграм-каналів. Спочатку вони з’ясували, що літак примусили сісти в Мінську. Ми припустили, що цього дня наш син повинен повернутися з відпустки до Вільнюса. У нас з’явилися дуже важкі передчуття, не можна обманути батьківське серце. Потім цю інформацію підтвердили, що сина затримали. Поступово інформація з’являлася на телеканалах, і ми про це дізналися. До цього мій син був у відпустці, ми говорили з ним приблизно раз на день. Але ми не могли знати, що він повинен був полетіти 23 числа. Він повністю не повідомляв нам про всі свої пересування, мабуть, не хотів, щоб багато хто знав, де він перебуває.

– Сьогодні його колеги опублікували листування незадовго до від’їзду, де він сказав, що за ним нібито стежать. Щось подібне він вам казав?

– Востаннє ми розмовляли вчора. Йшлося про відпочинок, про те, як він обгорів на сонці. Але сьогодні ми намагались зв’язатися з ним, наскільки я розумію, до його від’їзду з Афін, але не вдалося.

– Кажуть, що з ним була дівчина, але вона так і не долетіла до Вільнюса.

– Він був не один, але, на жаль, ми не знаємо цієї дівчини. Ми навіть не знаємо імені. Звичайно, ми хотіли б зв’язатися з нею, щоб з’ясувати деталі. Але, як ми дізналися, її затримали разом з Романом.

«Операція була дуже масштабною»

– Ви – військова людина. Чи могли б ви уявити щось подібне, операцію з винищувачами з метою посадки літака?

Ми дуже стурбовані тим, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним

– Абсурдність того, що ми спостерігаємо, полягає в тому, що все це відбувається в XXI столітті, в серці Європи. Але як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, вона готувалася не один день, а то й тижні. Я повністю впевнений, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, ймовірно, спецслужби Білорусі були не одні. Операція була дуже масштабною, щоб плюнути на все міжнародне співтовариство та його думку, порушити всі правила міжнародного співробітництва. Багато ЗМІ називають це терористичним актом. Я повністю з цим згоден. Терористичний акт страшний не тому, що він стався, а своїми наслідками. І вони набагато гірші за сам теракт. Ми дуже стурбовані тим, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним. Будемо сподіватися на краще.

– Ви зараз не в Білорусі?

Нещодавно мене позбавили звання, коли я вже кілька місяців був за кордоном

– Ні, не в Білорусі. Поки там бути неможливо. Ми були за кордоном 8 місяців.

– Це пов’язано з діяльністю вашого сина?

– Так, звісно. Ми боялися політичного переслідування за діяльність нашого сина. Нещодавно мене позбавили звання, коли я вже кілька місяців був за кордоном. Виявляється, я навіть за кордоном неугодний режиму. Це вже якась агонія, так ставитися до військових, офіцерів, які прослужили не один рік, щоб захистити країну від зовнішніх та внутрішніх загроз. Але, на жаль, є як є.

«Іноді не поділяли його поглядів, але життя показало, що він мав рацію»

– Ви не завжди підтримували діяльність вашого сина. Про це говорив сам Роман. Коли і що змінилося?

– Ми завжди його підтримували. Іноді не поділяли його поглядів, не всіх поглядів. Але як батьки ... Буду чесним, у нас була душевна розмова на кухні, і я сказав йому: «Що б ти не робив, я можу це не схвалювати, але я завжди прийму. Це твій вибір, ти його зробив, і ми завжди будемо тебе підтримувати». Рано чи пізно, але життя показало, що він мав рацію. Так само, як мали рацію ті політики, які на межі 90-х говорили про те, чого очікує Білорусь, якщо при владі буде одна людина. Як виявилось, усі люди, які борються за свободу та незалежність у нашій країні, як результат, мають рацію. Звичайно, ми повністю на боці Романа.

– Чи може міжнародний тиск якось вплинути на ситуацію з Романом?

– Ми віримо, що важелі зовнішнього впливу якимось чином вплинуть на білоруську владу. Звичайні люди, які тверезо мислять, розуміють ситуацію, в якій може опинитися уряд. Ігнорувати норми міжнародного права, таких сильних гравців, як європейські країни, США, у сучасному світі – нісенітниця. Ми сподіваємось, що зовнішній тиск змінить ситуацію на краще.

«Заборона на польоти над Європою, безумовно, матиме сильний вплив на «Белавіа»

– Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вимагатиме, щоб білоруським авіакомпаніям заборонили літати над ЄС, і закликав виключити Білорусь із зони польотів. Інші політики говорять подібне. Чи це те, чого ви очікуєте від Заходу як батько?

– Перельоти є десь там, нагорі. Ми ходимо, на жаль, по землі, і висока матерія зараз нам не зовсім підходить. Заборона на польоти над Європою, безумовно, матиме сильний вплив на «Белавіа», але санкції повинні охоплювати не лише повітряне сполучення, але в першу чергу контроль фінансових потоків родини Лукашенка та чинних чиновників. Ймовірно, вони мають рахунки в іноземних банках, нерухомість, майно. Можна заарештувати, заблокувати рахунки. Це буде чинити великий тиск.

– Ви відчували таку небезпеку навіть за кордоном? Чи сам Роман казав вам щось, чого він боявся?

– Ми такого не відчували. Коли ми виїхали з країни, ми відчули, що країни ЄС дуже відповідальні за людей, які залишили свої країни з політичних причин, побоюючись відплати та репресій. Ми відчували, що країни ЄС надають гарантії безпеки. Ми почувались абсолютно спокійно і не очікували такого повороту подій.

«Роман для них – дуже символічна фігура»

– Телеграм-канал «Пул першого» писав, що Лукашенко сам дав наказ підняти винищувачі в небо, щоб супроводжувати літак до Мінська. Чому ваш син такий небезпечний для Лукашенка?

– Нинішня влада боїться незалежних журналістів, свободи слова, боїться, що будь-які її дії стануть відомими світовій спільноті. Вони думають мірками минулого століття, коли ще існував Радянський Союз. Мовляв, якщо ти заткнеш роти журналістам, посадиш усіх до в’язниці, візьмеш під контроль всі засоби масової інформації, ти зможеш сміливо робити свої темні справи, плюючи на громадську думку. Роман для них – це фігура дуже символічна. Посинілими пальцями вони піднімають келих за успіх операції. Для них це «добрий» привід показати, що вони можуть і діють. Але вони забувають, що показують всій світовій спільноті, які методи вони використовують. Що це незаконні методи, що вони абсолютно нелюдські, катування, затримання. Це все дуже сумно.

– Ви зараз за кордоном. Хто-небудь допомагає вам з бідою, з якою ви опинилися сам на сам?

– Хочу подякувати усім турботливим людям, іноді незнайомим людям, які писали нам, телефонували, підтримували, пропонували допомогу. Найкраща допомога – підтримати нашого сина, який там перебуває. І це, наприклад, точна інформація. Ми досі не знаємо, де він перебуває і в якому стані.