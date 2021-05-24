Примусова посадка літака Ryanair у Білорусі може бути порушенням Чиказької конвенції – ICAO

Авіаційна агенція ООН, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вказує, що «сильно стурбована» примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі. Організація припускає, що інцидент міг стати порушенням Чиказької конвенції 1944 року, яка лежить в основі діяльності сучасної цивільної авіації.

«ІКАО сильно стурбована очевидно вимушеною посадкою літака авіакомпанії Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції. Ми очікуємо додаткової інформації, офіційно підтвердженої причетними країнами і операторами», – ідеться в повідомленні ICAO у твітері.

Авіакомпанія Ryanair ввечері 23 травня повідомила свою позицію щодо інциденту, який спричинив посадку літака, що прямував із Афін до Вільнюса, в аеропорту столиці Білорусі Мінська.

У заяві Ryanair сказано, що екіпаж «був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку змінити напрямок польоту до найближчого аеропорту, Мінська».

Водночас траєкторія польоту, зафіксована сервісом Flightradar24, свідчить, що літак у момент розвороту насправді був ближче до Вільнюса, ніж до Мінська.

Ryanair заявляє, що перевірки в Мінську не виявили «нічого небезпечного», і літак (який мав приземлитися у Вільнюсі невдовзі після 13:00) зміг залишити Мінськ о 20:50 за місцевим часом.

Польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський вказав, коментуючи повідомлення авіакомпанії, що вона не згадала важливих обставин інциденту.

«Не згадується про МіГ (літак Збройних сил Білорусі, який контролював зміну курсу пасажирського борту над територією Білорусі – ред.), білоруський КДБ (імовірну присутність співробітників спецслужб на борту – ред.) або про пасажира, якого залишили (в Мінську, тобто Романа Протасевича – ред.). Ганьба вам, Ryanair», – написав Сікорський у твітері.

У Мінську вдень 23 травня приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту.

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Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових завоушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності».