ЄС та США засудили затримання Протасевича

Лідери ЄС закликали до негайного застосування санкцій проти Білорусі через інцидент, пов’язаний із примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та затриманням журналіста Романа Протасевича.

Напередодні запланованого саміту лідерів ЄС 24 травня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення санкцій блоку проти Білорусі, введених через репресії з боку режиму Олександра Лукашенка.

«Обурливе і незаконне поводження білоруського режиму матиме наслідки. Особи, відповідальні за викрадення літака Ryanair, мають бути покарані», – написала фон дер Ляєн у твітері.

Президент Литви Гітанас Науседа оприлюнив вимогу до Мінська відпустити Романа Протасевича. Він сказав, що лідери ЄС обговорять «терористичний акт», спонсорований державою Білорусь на саміті в Брюсселі, а також «серйозні санкції проти режиму».

Високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності повідомив Радіо Свобода, що потенційні заходи можуть включати припинення польотів всіх авіакомпаній ЄС над Білоруссю, заборону на посадку державного авіалайнера «Бєлавіа» в аеропортах ЄС і припинення транзиту з Білорусі в ЄС.

ЄС вже заявив раніше про підготовку четвертого пакету санкцій перед останньою подією довкоал Ryanair і Протасевича, включаючи подальше заморожування активів і заборону на видачу віз для фізичних і юридичних осіб через утиски опозиції і офіційні результати президентських виборів, які Захід і опозиція вважають сфальсифікованими.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також попросив президента Європейської ради обговорити негайні санкції проти Білорусі, а міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сказав, що інцидент вимагає «рішучої і єдиної» відповіді з боку ЄС.

Уряд Ірландії, де розташовується штаб-квартира Ryanair, назаві інцидент «абсолютно неприйнятним», в той час як НАТО назвало його «серйозним і небезпечним» інцидентом і зажадало міжнародного розслідування.

Міністерства закордонних справ Німеччини і Великобританії також висловили стурбованість і закликали до відповідальності. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що інцидент не залишиться без наслідків.

Посол США в Білорусі Джулі Фішер засудила інцидент, вказавши, що те що сталося «небезпечно і огидно».

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен також відреагував: «Цей шокуючий акт, здійснений режимом Лукашенка, загрожував життю понад 120 пасажирів, в тому числі громадян США».

Він заявив, що Сполучені Штати тісно координують відповідні заходи з ЄС, Литвою та Грецією.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.

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Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».