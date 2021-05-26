Протасевич був на Донбасі як журналіст – Білецький

Колишній командир окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Андрій Білецький стверджує, що затриманий у Білорусі опозиційний блогер Роман Протасевич у 2014 році був на Донбасі.

«Роман справді разом з Азовом та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово», – написав Білецький у власному телеграм-каналі.

Радіо Свобода надіслало до Міністерства оборони України запит щодо того, чи акредитовувався Роман Протасевич як журналіст для висвітлення бойових дій на Донбасі в 2014 році.

Виступаючи в Мінську 26 травня, Олександр Лукашенко назвав Протасевича «покидьком, який вбивав людей на південному сході України» («південний схід України» – російський наратив, яким усупереч географії Москва і сателіти називають окуповану частину Донбасу – ред.).

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.