Нові санкції щодо Білорусі ЄС має запровадити у червні

Новий, вже четвертий, пакет санкцій проти Білорусі Європейський союз має запровадити у червні. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Зазначається, що до того часу має бути складений і список осіб, причетних до вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair.

Більше часу може зайняти розробка галузевих санкцій, але і це хочуть завершити до початку літніх канікул у керівних органах ЄС у серпні, наголосив журналіст.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту ЄС повідомила, що лідери Європейського союзу домовилися розширити економічні санкції проти Білорусі.

До санкційного списку будуть внесені нові люди та організації, причетні до інциденту з вимушеною посадкою літака ірландської компанії Ryanair в Мінську 23 травня.

Кореспондент DW на саміті ЄС повідомив, що учасники зустрічі обговорювали замороження активів і обмеження на поїздки для осіб, які підпадають під санкції, а також можливість виключити Білорусь з міжнародної банківської системи SWIFT.

Раніше країни-члени Європейського союзу ввели заборону на використання білоруською авіацією повітряного простору всіх 27 держав ЄС. В офіційній заяві вони закликали авіаперевізників ЄС уникати перельотів над територією Білорусі.

ЄС також вимагає від Білорусі негайно звільнити затриманого білоруського активіста Романа Протасевича і громадянку Росії Софію Сапегу і розслідувати інцидент з вимушеною посадкою літака в Мінську.

Санкційні списки щодо Білорусі Євросоюз публікував вже тричі – 2 жовтня, 6 листопада та 17 грудня 2020 року. Загалом до них входять 55 білоруських громадян, зокрема Олександр Лукашенко. Наразі готується четвертий пакет санкцій.