Нові санкції щодо Білорусі ЄС має запровадити у червні

Новий, вже четвертий, пакет санкцій проти Білорусі Європейський союз має запровадити у червні. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.
Зазначається, що до того часу має бути складений і список осіб, причетних до вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair.
Більше часу може зайняти розробка галузевих санкцій, але і це хочуть завершити до початку літніх канікул у керівних органах ЄС у серпні, наголосив журналіст.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту ЄС повідомила, що лідери Європейського союзу домовилися розширити економічні санкції проти Білорусі.
До санкційного списку будуть внесені нові люди та організації, причетні до інциденту з вимушеною посадкою літака ірландської компанії Ryanair в Мінську 23 травня.
Кореспондент DW на саміті ЄС повідомив, що учасники зустрічі обговорювали замороження активів і обмеження на поїздки для осіб, які підпадають під санкції, а також можливість виключити Білорусь з міжнародної банківської системи SWIFT.
Раніше країни-члени Європейського союзу ввели заборону на використання білоруською авіацією повітряного простору всіх 27 держав ЄС. В офіційній заяві вони закликали авіаперевізників ЄС уникати перельотів над територією Білорусі.
ЄС також вимагає від Білорусі негайно звільнити затриманого білоруського активіста Романа Протасевича і громадянку Росії Софію Сапегу і розслідувати інцидент з вимушеною посадкою літака в Мінську.
Санкційні списки щодо Білорусі Євросоюз публікував вже тричі – 2 жовтня, 6 листопада та 17 грудня 2020 року. Загалом до них входять 55 білоруських громадян, зокрема Олександр Лукашенко. Наразі готується четвертий пакет санкцій.
Хто такий Роман Протасевич
23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину.
Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».
Брав участь у протестах ще підлітком
Ім'я Романа Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії.
Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради.
З активіста в журналіста
Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло Єврорадіо, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон.
Стипендіат премії імені Вацлава Гавела
У 2017-2018 роках Роман Протасевич отримував стипендію від Вацлава Гавела та проходив стажування на Радіо Свобода.
Просив притулку в Польщі ще до президентських виборів
Причиною стало затримання журналіста Володимира Чудянцова, з яким Протасевич дружив у Білорусі. Чудянцова затримали 22 листопада 2019 року дорогою до Польщі. Була інформація, що Чудянцов співпрацює з телеграм-каналом Nexta. На тлі цих подій Роман вирішив залишитися у Польщі.
Залишив Nexta, приєднався до каналу «Білорусь головного мозку»
У Польщі Роман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив, що йде з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик.
Його батька позбавили військового звання
Ім’я батька Романа – підполковника запасу Дмитра Протасевича – з’явилося в списку силовиків, яких Лукашенко позбавив військових звань на тлі протестів у Білорусі. «Мій батько прослужив в армії 29 років і звільнився восени 2019 року, після чого працював в інкасації. Він не брав активної участі в протестах, його жодного разу не затримували, ні до чого не притягували», – сказав тоді Роман Протасевич. За його словами, батьки виїхали за ним до Польщі, коли він попросив там притулку.
Білорусь оголосила в міжнародний розшук
Протасевича, як і засновника Nexta Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».
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