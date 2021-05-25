Тихановська закликала міжнародну спільноту до узгоджених дій проти Лукашенка після диверсії з літаком

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала міжнародну спільноту діяти спільно, щоб не дати Олександрові Лукашенку можливості далі діяти «безкарно».

Тихановська, яка живе в еміграції в Литві, заявила в соціальних мережах 25 травня, що настав час обговорити спільні кроки «для притягнення винних осіб до відповідальності» після місяців нової хвилі жорстоких репресій Лукашенка проти політичних опонентів та незалежних журналістів.

«Усе це результат безкарності режиму та відсутності рішучої реакції міжнародної спільноти», – додала вона.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у вівторок вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю, повідомив 25 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова уряду вказав, що ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є «порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію». «Рішення нашого уряду спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів», – пояснив він.

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій послужило те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.