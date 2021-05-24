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25 травня 2021, Київ 00:15
Новини | Міжнародні

Європейська рада вимагає звільнення Протасевича і нових санкцій – резолюція

Європейська рада пропонує ухвалити додаткові санкційні списки щодо юридичних і фізичних осіб через затримання Протасевича і його дівчини

Європейська рада ухвалила резолюцію щодо затримання опозиціонера Романа Протасевича в Білорусі – документ затвердили 24 травня.

Згідно з ним, Європейська рада «рішуче засуджує примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську» та розцінює її як таку, що загрожувала авіаційній безпеці, а також критикує затримання Романа Протасевича та його дівчини Соф’ї Сапеги.

За резолюцією, Європейська рада:

  • вимагає невідкладного звільнення Протасевича та Сапеги, забезпечення їм свободи пересування
  • закликає Міжнародну організацію цивільної авіації «терміново» розслідувати інцидент із приземленням літака
  • закликає ухвалити подальші адресні економічні санкції та просить Високого представника і Європейську комісію невідкладно подати відповідні постанови
  • пропонує якнайшвидше ухвалити додаткові санкційні списки щодо причетних юридичних і фізичних осіб
  • закликає всіх перевізників, що базуються на території блоку, уникати польотів над Білоруссю
  • закликає вжити необхідних заходів щодо заборони польотів у повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній та запобігти доступу до аеропортів ЄС рейсів таких авіакомпаній
  • висловлює солідарність із Латвією після висилки її дипломатів із Білорусі – в ЄС її вважають незаконною

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Читайте також: Затримання Протасевича: «Хамас» заперечує, що повідомляв про бомбу в літаку Ryanair – ЗМІ

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

Колишній редактор Nexta затриманий у Мінську після посадки нібито замінованого літака (відео)
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Колишній редактор Nexta затриманий у Мінську після посадки нібито замінованого літака (відео)

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