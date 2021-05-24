Європейська рада вимагає звільнення Протасевича і нових санкцій – резолюція

Європейська рада ухвалила резолюцію щодо затримання опозиціонера Романа Протасевича в Білорусі – документ затвердили 24 травня.

Згідно з ним, Європейська рада «рішуче засуджує примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську» та розцінює її як таку, що загрожувала авіаційній безпеці, а також критикує затримання Романа Протасевича та його дівчини Соф’ї Сапеги.

За резолюцією, Європейська рада:

вимагає невідкладного звільнення Протасевича та Сапеги, забезпечення їм свободи пересування

закликає Міжнародну організацію цивільної авіації «терміново» розслідувати інцидент із приземленням літака

закликає ухвалити подальші адресні економічні санкції та просить Високого представника і Європейську комісію невідкладно подати відповідні постанови

пропонує якнайшвидше ухвалити додаткові санкційні списки щодо причетних юридичних і фізичних осіб

закликає всіх перевізників, що базуються на території блоку, уникати польотів над Білоруссю

закликає вжити необхідних заходів щодо заборони польотів у повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній та запобігти доступу до аеропортів ЄС рейсів таких авіакомпаній

висловлює солідарність із Латвією після висилки її дипломатів із Білорусі – в ЄС її вважають незаконною

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.