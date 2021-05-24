Палестинське екстремістське угруповання «Хамас» заперечує, що повідомляло про мінування літака Ryanair, через яке він екстрено сів у Мінську. Про це йдеться в заяві речника організації Фавзі Бархума, якого цитує інформаційне агентство Reuters.

«Ми не вдаємося до таких методів, це можуть бути дії певних підозрілих сил, які намагаються демонізувати «Хамас» і підірвати глобальну симпатію до нашого палестинського народу та його законного опору», – йдеться в коментарі Бархума.

Раніше білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair надійшло електронною поштою від «солдатів «Хамас». Листа зачитав директор департаменту авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський 24 травня.

Згідно з цим листом, його автори нібито вимагали від Європейського союзу «відмовитися від підтримки Ізраїлю», інакше літак нібито вибухне над Вільнюсом.

Тим часом режим припинення вогню між «Хамасом» та Ізраїлем виконується наразі четвертий день.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.