«В особі Лукашенка маємо справу з Путіним». Від шоку – до схвалення: реакції соцмереж на затримання Протасевича

«Мене тут стратять!» – такими були слова Романа Протасевича, колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA, перед тим як його 23 травня в аеропорту Мінська забрали білоруські силовики. Про це написали у соціальних мережах пасажири рейсу Афіни-Вільнюс, які летіли разом із блогером. Історія із примусовим приземленням літака з метою арешту журналіста, опозиційного до режиму Лукашенка, сколихнула весь світ. Правозахисний центр «Весна» вже визнав Протасевича політичним в’язнем. Радіо Свобода зібрало реакції із соціальних мереж.

Після затримання у Білорусі Романа Протасевича його акаунти в Instagram і Facebook зникли. А якщо спробувати зайти на його профіль у твіттері, то спочатку з'являється повідомлення: «Увага! Цей профіль може містити матеріали потенційно делікатного характеру». Хоча, сам профіль є. Останнє доступне повідомлення, щоправда, датоване 16-м травня.

Як відреагували українські соцмережі?

Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ:

«Лукашенко хоче торгуватися за свою шкіру, тобто особисту безпеку та безпеку своїх активів. Путіну це теж вигідно: Лукашенко у нього в кишені та й з Байденом буде про що додатково поговорити».

Данило Лубківський, дипломат, громадський діяч:

В особі Лукашенка ми маємо справу з Путіним

«В особі Лукашенка ми маємо справу з Путіним. Уже сьогодні ситуація в Білорусі і політика стосовно режиму Лукашенка повинна стати предметом розгляду нашої Ради національної безпеки. Саме цей орган має діяти в ситуаціях, коли поруч з нашими кордонами відбуваються акти державного тероризму.

Треба розширити і посилити режим санкцій. Цю політику слід розраховувати на тривалий час».

Зоя Казанжи, медіа-тренерка, письменниця, одеська блогерка:

«Як він пережив цю ніч? Били, певне, що били. Штовхали. Ображали. Принижували. Погрожували. Єдина європейська країна, яка має смертну кару – це Білорусь... Ще раз переконуюсь – наш шлях був правильним. І єдино можливим. Бо таки до раю рабів не пускають».

А от народний депутат України Євгеній Шевченко, який прийшов у парламент від партії «Слуга народу», схвалює дії Олександра Лукашенка.

«Бацька вам, не Янукович!» – написав Шевченко у фейсбуці і виставив свою фотографію із квітневої зустрічі з Лукашенком.

Пізніше Шевченко додав, що його виключили із президентської фракції.

«Я не буду міняти свою позицію на догоду деяким політикам і завдаючи шкоди інтересам моєї держави. Я повторював і повторюю – з сусідами потрібно дружити. Білорусь – наш стратегічний партнер. А Олександр Лукашенко – президент Білорусі. Стабільність сусідньої держави – це запорука спокою України».

«На кладовищі теж стабільність, але якось туди не хочется!» – відповів у коментарі Євгенію Шевченку Петро Бойко.

Микола Княжицький, народний депутат із фракції «Європейська солідарнысть», член міжфракційного об'єднання Верховної Ради України «За демократичну Білорусь»:

«Лукашенко такий самий терорист, як і невизнані особи, яких Росія призначила вожаками на окупованих територіях. Різниці жодної. І наше ставлення до них, як і ставлення світу, не повинно відрізнятися. Жодних контактів до звільнення захоплених у небі над Білоруссю заручників.

Підтримав лінію Євгенія Шевченка і Юрій Ткачов, головний редактор видання «Таймер», яке, на думку аналітиків, відстоює проросійську позицію і розміщає публікації із ознаками пропаганди.

«У мережі піднялося виття і стогін... Виють так, як ніби воскрес як мінімум Пол Пот, якщо не сам Гітлер: вже і до державного тероризму договорилися, і до повітряного піратства. Насправді ж це нормальна практика... У тій же Україні зовсім недавно саме так планували заарештовувати учасників війни на Донбасі (історія з вагнерівцями). А в 2016 році посадили літак «Бєлавіа», що вилетів з Києва, щоб затримати Армена Мартиросяна. У 2012 році Туреччина силою посадила літак Москва – Дамаск. У 2017 році в Британії підняли в повітря винищувачі, щоб посадити літак тих же Ryanair із Каунаса. Ізраїль в 2020-му посадив іранський борт. А в 2013-му літак президента Болівії Ево Моралеса змусили сісти в Відні, так як запідозрили, що на його борту може бути Сноуден», – написав у своєму телеграм-каналі Ткачов.

Проте, більшість користувачів соцмереж обурені діями Лукашенка:

Олена Монова: «Мені так шкода молодого хлопчину-бєлоруса, від учора не можу заспокоїтись, думки не полишають. Бо хлопцю зламають долю (вже зламали), а можливо навіть позбавлять життя. І всі це усвідомлюють. І нічого, нічогісінько зробити не можуть. Весь світ тепер буде спостерігати, як оскаженілий диктатор і терорист (так, Лукашенко тепер офіційно терорист і міжнародний злочинець, світова спільнота мусить це визнати) приносить в жертву чергове людське життя. Він зробить все, щоб показати залишкам опозиції, що не зупиниться і знайде кожного. А потім зламає і вб’є».

Неля Геращенко: «​З учора цей хлопчина перед очима стоїть. Тільки що «Дождь» повідомив що дівчина Романа знаходиться в СІЗО Окрєстіна».

Арсеній Яценюк: «Необхідно припинити авіасполучення з Білоруссю, якою керує самопроголошений диктатор Лукашенко, якого підтримує Путін»

Олексій Піддубний: «Міжнародна спільнота може волати скільки завгодно – але білоруси перш за все САМІ здали і цього хлопця, і усіх самих себе ще минулого року. Зате похизувались що «У нас – не Майдан!». І так буде й надалі – їх будуть катувати та вбивати під волання (але то не точно) міжнародної спільноти. Тому що «А шо вы мне сделаете?». І так буде допоки вони самі не зрозуміють, що інакше ніж «как в Украине» вони цього не здихаються».

Irina Smolnikova: «Я только позавчора прилетела Мінська. Місяць пробула в Білорусі... Хочу вам сказати, що всё набагато страшніше, ніж ви думаете((((».

Володимир Неплюєв: «Білорусам потрібна і моральна підтримка, і фізична – допомога в еміграції, в притулку в країнах де немає доступу білоруським та російським спецслужбам, і санкційна політика від ЄС та США. І Україна повинна також підтримати боротьбу проти диктаторського режиму Лукашенка. І готуватися до можливого нападу Мордору (так користувачі соцмереж називають путінську Росію – ред.) через Білорусь».

Реакція користувачів соцмереж у світі

Антоніс Самарас, прем'єр-міністр Греції:

«Примусова посадка комерційного літака для затримання журналіста є безпрецедентним, шокуючим актом. Ми вимагаємо негайного звільнення всіх пасажирів. Завтрашній #EUCO повинен розглянути необхідність посилення тиску на Білорусь»

Христо Грозєв, член незалежної групи розслідувачів Bellingcat:

«Лукашенко скопіював частину «незавершеної» операції України 2020 року, змусивши літак @Ryanair приземлитися в Мінську...

Іран та НК не наважилися б це зробити

Це є серйозним порушенням Чиказької конвенції і може кваліфікуватися як теракт, що загрожує сотням життів на борту та на землі. Якщо Білорусь дотепер не була повноцінною державою-парією, то тепер, безумовно, стала такою. Іран та ПК (Північна Корея – ред.)не наважилися б це зробити».

Володимир Осєчкін, засновник Gulagu.net, керівник громадського Комітету проти корупції і тортур, російський політемігрант:

«Мене тут стратять!»т– такими були слова Протасевича», передають очевидці.

«Фрагмент переговорів диспетчерів аеропорту Мінська і пілотів борту Ryanair FR4978 доводить, що ініціаторами посадки літака, що летів з Афін (ЄС) в Вільнюс (ЄС) з більш ніж 170 пасажирами на борту був Мінськ, диспетчер, який був в залежності від спецслужб і допоміг їм посадити примусово літак в Білорусі і захопити Романа Протасевича».

«Це піратське захоплення цивільного повітряного судна, санкціонований особисто білоруським диктатором заради помсти редактору незалежного ЗМІ.

Я буду домагатися звільнення Романа і санкцій стосовно Лукашенка і тих, хто з ним співпрацює».

Олексій Венедиктов, головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви», повідомив у твіттері ще про кількох пасажирів, які не долетіли до Вільнюса.

Дехто пише, що Софія Сапега, ймовірно, це дівчина Романа Протасевича.​ А іншими пасажирами, які зникли з борту, були агенти спецслужб Білорусі і Росії.

П’ять пасажирів рейсу, на якому був білоруський опозиціонер Роман Протасевич, не долетіли до кінцевого пункту призначення – Вільнюса, підтвердила і речниця прем’єра Литви Раса Якілайтене в коментарі агентству Reuters.

«Сполучені Штати рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту літака між двома країнами-членами ЄС і подальше вилучення з борту й арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення»