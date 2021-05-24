«Вимагаємо його негайного звільнення» – Держдеп США про Протасевича

Держсекретар США Блінкен опублікував заяву, в якій звучить вимога до режиму Олександра Лукашенка негайно звільнити Романа Протасевича, колишнього колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA, затриманого внаслідок спецоперації із примусового приземлення в аеропорту Мінська пасажирського літака авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс.

«Сполучені Штати рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту літака між двома країнами-членами ЄС і подальше вилучення з борту й арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення», – мовиться в оприлюдненій заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

«Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя більш ніж 120 пасажирів, в тому числі громадян США», – наголошується e документі.

Держдепартамент США вивчає повідомлення про причетність білоруських служб безпеки і використання білоруських військових літаків для супроводу літака. Це, зазначається у заяві, викликає велику стурбованість і вимагає повномасштабного розслідування.

«З огляду на ознаки того, що вимушена посадка була обгрунтовна хибними приводами, ми підтримуємо якнайшвидше скликання засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій», – заявляє зовнішньополітичне відомство США.

Держсекретар США у заяві наголосив також, що «незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства».

США засуджують переслідування і довільні затримання журналістів, о яких вдається режим Лукашенка у Білорусі.

«Ми підтримуємо білоруський народ в його прагненні до вільного, демократичного і процвітаючого майбутнього і його заклик до режиму –поважати права і основні свободи людини», – мовиться у заяві Держдепартаменту США.