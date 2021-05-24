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24 травня 2021, Київ 13:33
Політика

«Вимагаємо його негайного звільнення» – Держдеп США про Протасевича

Роман Протасевич і Олександр Лукашенко (колаж)

Держсекретар США Блінкен опублікував заяву, в якій звучить вимога до режиму Олександра Лукашенка негайно звільнити Романа Протасевича, колишнього колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA, затриманого внаслідок спецоперації із примусового приземлення в аеропорту Мінська пасажирського літака авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс.

«Сполучені Штати рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту літака між двома країнами-членами ЄС і подальше вилучення з борту й арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення», – мовиться в оприлюдненій заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

«Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя більш ніж 120 пасажирів, в тому числі громадян США», – наголошується e документі.

Київ, 23 травня 2021 року
Київ, 23 травня 2021 року

Держдепартамент США вивчає повідомлення про причетність білоруських служб безпеки і використання білоруських військових літаків для супроводу літака. Це, зазначається у заяві, викликає велику стурбованість і вимагає повномасштабного розслідування.

«З огляду на ознаки того, що вимушена посадка була обгрунтовна хибними приводами, ми підтримуємо якнайшвидше скликання засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій», – заявляє зовнішньополітичне відомство США.

Держсекретар США у заяві наголосив також, що «незалежні ЗМІ є важливою опорою верховенства закону і життєво важливим компонентом демократичного суспільства».

США засуджують переслідування і довільні затримання журналістів, о яких вдається режим Лукашенка у Білорусі.

«Ми підтримуємо білоруський народ в його прагненні до вільного, демократичного і процвітаючого майбутнього і його заклик до режиму –поважати права і основні свободи людини», – мовиться у заяві Держдепартаменту США.

  • 23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.
  • За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська.
  • За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.
  • Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.
  • Ryanair повідомила, що після інцидент рейс прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.
  • Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».
  • Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

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