ЄС офіційно заявив: борт Ryanair змусив сісти в Мінську військовий літак Білорусі

Європейський союз заявив 24 травня, що літак авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська через дії білоруського військового літака. Це перша офіційна заява Євросоюзу, в якій чітко вказано на цю обставину інциденту, що стався 23 травня і спричинив затримання журналіста Романа Протасевича.

«23 травня білоруська влада неприпустимим кроком змусила цивільний літак здійснити аварійну посадку в Мінську. Літак, що належить компанії з ЄС, летів між двома столицями ЄС і перевозив понад 100 пасажирів, був змушений до приземлення білоруським військовим літаком», – ідеться в декларації, яку від імені Євросоюзу оприлюднив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

У заяві вказано, що ця ситуація стане предметом розгляду на засіданні Європейської ради (найближче з них відбудеться вже сьогодні, 24 травня, – ред.)

«Здійснюючи цей примусовий акт, білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Міжнародне розслідування цього інциденту повинно бути проведене для встановлення порушення міжнародних авіаційних правил», – наголошує Боррель.

Раніше польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський піддав критиці повідомлення авіакомпанії Ryanair через те, що вона не згадала важливих обставин інциденту.

«Не згадується про МіГ (літак Збройних сил Білорусі, який контролював зміну курсу пасажирського борту над територією Білорусі – ред.), білоруський КДБ (імовірну присутність співробітників спецслужб на борту – ред.) або про пасажира, якого залишили (в Мінську, тобто Романа Протасевича – ред.). Ганьба вам, Ryanair», – написав Сікорський у твітері.

У заяві Ryanair сказано, що екіпаж «був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку змінити напрямок польоту до найближчого аеропорту, Мінська».

Водночас траєкторія польоту, зафіксована сервісом Flightradar24, свідчить, що літак у момент розвороту насправді був ближче до Вільнюса, ніж до Мінська.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.

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Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.