Авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю після інциденту з бортом Ryanair

Латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, сказав в ефірі Latvijas Radio 24 травня міністр сполучення країни Таліс Лінкайтс.

«Ясно те, що ситуація в принципі неприйнятна, коли країна може вирішити подобається або не подобається той чи інший пасажир літака. Дії наших сусідів суперечать міжнародним конвенціям. Гадаю, якісь наслідки будуть. У тому числі економічного плану», – сказав міністр.

Лінкайтс наголосив, що офіційних рішень про припинення польотів білоруської авіакомпанії Belavia до Риги ще не ухвалено, але закликав пасажирів стежити за актуальною ситуацією з польотами до Білорусі та з Білорусі на сайті міжнародного аеропорту «Рига» і сайтах авіакомпаній, що здійснюють ці перельоти.

Європейський союз заявив 24 травня, що літак авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська через дії білоруського військового літака. Це перша офіційна заява Євросоюзу, в якій чітко вказано на цю обставину інциденту, що стався 23 травня і спричинив затримання журналіста Романа Протасевича.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.

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Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.