П’ять пасажирів рейсу, на якому був Протасевич, не долетіли до Вільнюса – уряд Литви

П’ять пасажирів рейсу, на якому був білоруський опозиціонер Роман Протасевич, не долетіли до кінцевого пункту призначення – Вільнюса, повідомила речниця прем’єра Литви Раса Якілайтене в коментарі агентству Reuters.

Вона розповіла, що згідно з даними авіакомпанії Ryanair спочатку на борту літака, який відправлявся з Афін, було 126 пасажирів. З них до Вільнюса дістався 121 громадянин.

Вона уточнила, що число не включає шести членів екіпажу.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські міліціонери затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.