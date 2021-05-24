Затримання Протасевича: як покарають режим Лукашенка?

Опозиційний блогер і журналіст Роман Протасевич потрапив до рук білоруських силовиків. Літак авіакомпанії Ryanair, яким летів Протасевич з Афін до Вільнюса, 23 травня примусово посадили у Мінську. ЄС і США засудили затримання Протасевича.

Як відповість світ на дії режиму Олександра Лукашенка, про це – у програмі Свобода Live.

Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу Nexta, потім пішов із редакції та долучився до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосиком.

Білорусь оголосила Романа Протасевича у міжнародний розшук і включила до «переліку організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності». На батьківщині йому може загрожувати смертна кара.