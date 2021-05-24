В ОПУ назвали інцидент з посадкою літака Ryanair у Мінську «проявом тероризму на державному рівні»

Ситуацію із посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, можна вважати «проявом тероризму на державному рівні», заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода.

«Це точно можна вважати тільки проявом тероризму на державному рівні. По суті, якщо говорити відверто, то збрехавши про мінування, літак примусово посадили в Мінську. Літак, який, до речі, прямував з однієї країни Євросоюзу в іншу. Підняли в небо військовий винищувач, придумали очевидно фейкову історію з мінуванням і все це заради тільки того, аби викрасти з борту опозиціонера», – сказав Подоляк.

Він зазначив, що світ не буде ігнорувати цю ситуацію.

«Ми ж розуміємо, що пан Лукашенко, який особисто ініціював цю історію, відкрив свого роду скриньку Пандори. Тому що є ще декілька режимів, які б хотіли так само перехоплювати своїх опонентів чи просто незручних людей у повітряному просторі. Тому єдиною логічною відповіддю може бути тільки скоординована відповідь демократичного світу – фактично це ж була атака проти літака з Євросоюзу і проти людини, яка перебувала під захистом Євросоюзу», – зазначив радник голови ОПУ.

Подоляк додав, що опозиційний журналіст та блогер Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений, а безпека цивільної авіації в регіоні повинна бути повністю відновлена.

«Маємо розуміти, що й українці також можуть постраждати, якщо такі інциденти ще будуть колись можливі. Маємо розуміти також, що йдеться не тільки про Білорусь. Найбільшу вигоду від цього інциденту отримає Росія. Саме там готувався схожий сценарій і для України – щоб максимально дискредитувати країну і закріпити за нашим небом статус найнебезпечнішого у Європі. В цьому контексті, вчора багато речей стали очевидними», – зауважив радник голови ОПУ.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.

Європейський союз заявив 24 травня, що літак авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська через дії білоруського військового літака. Це перша офіційна заява Євросоюзу, в якій чітко вказано на цю обставину інциденту, що стався 23 травня і спричинив затримання журналіста Романа Протасевича.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку літака цієї авіакомпанії в Мінську «захопленням за наказом держави».

«Це справа про захоплення за наказом держави, піратство за наказом держави. Я не можу сказати більше, оскільки наразі влада ЄС та НАТО мають справу з цим», – сказав керівник бюджетної авіакомпанії.

Він також підтвердив, що кілька осіб вийшли з літака в Мінську і не продовжили згодом політ до Вільнюса.

«Схоже, наміром влади було усунути журналіста та його супутницю... ми вважаємо, що в аеропорту також залишили борт агенти КДБ (Білорусі – ред.)», – сказав О’Лірі.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені назвав інцидент «авіаційним піратством, підтримуваним державою». «П’ять-шість людей покинули літак, але лише один із них був заарештований, що дозволяє припустити, що інші були людьми спецслужб», – також додав міністр.

Початкова заява авіакомпанії Ryanair про інцидент у повітряному просторі Білорусі була розкритикована європейськими політиками та представниками громадськості. Зокрема, польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський відзначив, що авіакомпанія не згадала важливих обставин інциденту.

«Не згадується про МіГ (літак Збройних сил Білорусі, який контролював зміну курсу пасажирського борту над територією Білорусі – ред.), білоруський КДБ (імовірну присутність співробітників спецслужб на борту – ред.) або про пасажира, якого залишили (в Мінську, тобто Романа Протасевича – ред.). Ганьба вам, Ryanair», – написав Сікорський у твітері.

У заяві Ryanair, оприлюдненій увечері 23 травня, сказано, що екіпаж «був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку змінити напрямок польоту до найближчого аеропорту, Мінська».

Це твердження не відповідає реальним подіям: траєкторія польоту, зафіксована сервісом Flightradar24, свідчить, що літак у момент розвороту насправді був ближче до Вільнюса, ніж до Мінська.

Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.