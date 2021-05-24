ЄС і дві країни-члени блоку викликали послів Білорусі через затримання опозиціонера Протасевича

Влада Європейського Союзу, Бельгії та Чехії 24 травня викликали послів Білорусі на знак протесту проти примусового приземлення літака Ryanair та затримання його пасажира, білоруського опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича.

Європейська служба із зовнішніх справ викликала білоруського дипломата в Євросоюзі, щоб «засудити неприйнятний крок білоруської влади», йдеться в її заяві.

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Згідно із позицією блоку, посла Олександра Міхневича поінформували про «суворий осуд інституціями ЄС та країнами-членами ЄС насильницьких дій, якими білоруська влада наразила на небезпеку пасажирів та екіпаж».

Євросоюз назвав дії Мінська «черговою кричущою спробою змусити замовкнути всі опозиційні голоси» та закликав негайно звільнити Протасевича.

«ЄС розгляне наслідки цих дій, в тому числі можливі заходи проти причетних», – йдеться в заяві.

Міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмс, коментуючи виклик посла, назвала дії Білорусі «невиправданими та неприйнятними», а також застерегла, що вони матимуть наслідки.

Речниця Міністерства закордонних справ Чехії також попередила, що таке порушення міжнародного права не залишиться без відповіді.

Європейський союз заявив 24 травня, що літак авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська через дії білоруського військового літака. Це перша офіційна заява Євросоюзу, в якій чітко вказано на цю обставину інциденту, що стався 23 травня і спричинив затримання журналіста Романа Протасевича.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські міліціонери затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.

Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.