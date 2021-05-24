Лукашенко заборонив журналістам прямий ефір із неузгоджених акцій

Олександр Лукашенко підписав поправки до законів про засоби інформації та про масові заходи, повідоммла його пресслужба 24 травня.

Відповідно до поправок, у Білорусі запроваджується заборона на «висвітлення в режимі реального часу масових заходів, що проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їхньої популяризації або пропаганди». Обмеження поширюються як на редакції засобів інформації, так і на окремих журналістів, які можуть вести прямі ефіри з протестів.

За новим законом, організатори повинні отримувати дозвіл місцевих органів на проведення будь-яких масових заходів. Громадянам забороняється збирати гроші на штрафи, отримані за порушення порядку проведення масових заходів.

Журналісти, які займаються своєю професійною діяльністю, не можуть виступати організаторами або учасниками таких акцій.

Журналістам також заборонили публікувати результати опитувань громадської думки, які не узгоджені з владою.

Генеральний прокурор, обласна прокуратура і влада Мінська мають право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів та інтернет-видань, через які поширюється інформація, спрямована на «пропаганду екстремістської діяльності», а також інша інформація, поширення якої може «завдати шкоди» національним інтересам. Міністерство інформації отримало право припиняти випуск засобів інформації (раніше це можна було зробити лише за рішенням суду).

Також не допускається розміщення гіперпосилань на повідомлення, поширення яких заборонене.

Закон також забороняє іноземним громадянам і юридичним особам створювати ЗМІ на території Білорусі.

Лукашенко також затвердив закон, що дозволяє владі в разі загроз нацбезпеці обмежити роботу мереж електрозв’язку.

18 травня Комітет державного контролю оголосив про порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків стосовно керівників видання Tut.by. У редакції і вдома у журналістів відбулися обшуки. Сайт Tut.by заблокували. Затримано понад 10 співробітників видання.