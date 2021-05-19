ЄС розкритикував Білорусь за ситуацію довкола найбільшого в країні незалежного інтернет-видання Tut.by

Європейський союз розкритикував Білорусь за блокування роботи найбільшого в країні незалежного інтернет-видання Tut.by.

У заяві від 19 травня представник ЄС назвав ситуацію довкола популярного новинного сайту в Білорусі, що висвітлював місяці протестів в країні, «актом триваючих репресій і залякування» незалежних ЗМІ.

«Переслідування журналістів має припинитися, і всі затримані повинні бути негайно звільнені разом з усіма політичними в’язнями», – сказав в заяві офіційний представник ЄС Пітер Стано.

«ЄС продовжує підтримувати народ Білорусі в його заклику до поваги прав людини і основних свобод і буде продовжувати підтримувати громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації», - додав він.

Заява ЄС була зроблена через кілька годин після того, як Катерина Борисевич, журналістка Tut.by, засуджена через «розголошення медичної таємниці», покинула колонію у Гомелі після відбуття 6-місячного терміну ув’язнення.

Мінська правозахисна група «Весна» повідомила 19 травня, що затримані 12 жінок і двоє чоловіків, які працювали на Tut.by. У деяких журналістів і редакторів будинку, а також в редакції видання вранці 18 травня пройшли обшуки. Пізніше Комітет держконтролю Білорусі повідомив, що стосовно посадових осіб ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» порушено кримінальну справу про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.