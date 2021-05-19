Засуджена в Білорусі за «розголошення медичної таємниці» журналістка вийшла на свободу

Журналістка білоруського порталу Tut.by Катерина Борисевич, засуджена через «розголошення медичної таємниці», покинула сьогодні вранці колонію у Гомелі після відбуття терміну ув’язнення. Про це повідомили у середу колеги журналістки, які приїхали її зустрічати.

Користувачі звернули увагу на жовту бірку на одязі Катерини Борисевич, що в пенітенціарній системі Білорусі означає маркування для певних осіб як «схильні до екстремізму» і накладає на них низку обмежень під час перебування за ґратами.

Катерину Борисевич затримали в листопаді минулого року. 2 березня суд у Мінську засудив журналістку до шести місяців колонії. Приводом до кримінальної справи стала її стаття про смерть активіста Романа Бондаренка. У матеріалі з посиланням на медичні документи стверджувалося, що в крові Бондаренка не виявили етанолу, хоча сам Олександр Лукашенко заявляв, що активіст був п’яний.

Разом з Борисевич у справі проходив і лікар міської лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін, якого суд також визнав винним у навмисному розголошенні медичної таємниці і засудив до двох років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на один рік.

Білоруські опозиціонери кажуть, що за вбивство Романа Бондаренка досі нікого не затримали.

Мінчанин Роман Бондаренко помер 12 листопада 2020 року. Днем раніше невідомі в цивільному, які зривали у дворі його будинку розвішані червоно-білі протестні стрічки, схопили його і відвезли в невідомому напрямку. Через дві години Романа доправили в РУВС Центрального району Мінська побитого і непритомного. Ще через півтори години його привезли в лікарню в стані коми, де він помер.