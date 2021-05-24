МЗС Чехії закликає негайно звільнити затриманого білоруського активіста Романа Протасевича

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки в оприлюдненій заяві «висловило виразний протест» у зв’язку із затриманням Романа Протасевича, який у відомстві назвали «серйозним припущенням з порушення міжнародного права в галузі авіації, яке не може залишитися без відповіді».

На цьому наголосив заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Когоут у розмові з послом Білорусі в Чехії Валерієм Курдюковим, який у зв’язку з порушенням міжнародного права білоруською стороною був запрошений до міністерства. Чехія закликала владу Білорусі «негайно звільнити Романа Протасевича і його подругу».

Як зазначено далі в заяві, «Чеська Республіка наполягатиме на докладному міжнародному розслідуванні цього серйозного інциденту, який поставив під загрозу життя пасажирів і команди і яким білоруські органи зловжили для переслідування одного зі своїх критиків».

Інцидент розглядатиме на своєму надзвичайному засіданні Рада Європи.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх».