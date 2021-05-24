Європейська рада розгляне резолюцію щодо Білорусі на саміті

У Брюсселі 24 травня почався дводенний саміт Європейського Союзу. Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що головною темою саміту будуть події в Білорусі.

Результатами обговорення, на думку Борреля, мають стати «вказівки щодо того, які заходи слід вжити проти Білорусі».

Тим часом став відомий текст проекту резолюції Європейської Ради щодо Білорусі. Цей текст ще може бути змінений та доповнений.

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«Європейська рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року та затримання білоруськими властями журналістів Рамана Протасевича та Софії Сапеги, яких необхідно негайно звільнити», – йдеться в документі.

Також, згідно з ним, Європейська рада:

закликає Міжнародну організацію цивільної авіації «терміново» розслідувати інцидент

пропонує якнайшвидше ухвалити додаткові списки на основі відповідної системи санкцій

закликає всіх перевізників, що базуються на території блоку, уникати польотів над Білоруссю

закликає вжити необхідних заходів щодо заборони польотів у повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній та запобігти доступу до аеропортів ЄС рейсами, що виконуються такими авіакомпаніями.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

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Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.