«Європейська солідарність» просить уряд заборонити українським компаніям літати над Білоруссю

Народні депутатки від «Європейської солідарності» Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Геращенко та Марія Іонова просять Кабінет міністрів заборонити українським авіакомпаніям літати над Білоруссю.

«Польоти повітряних суден з громадянами України на борту над територією Білорусі (зокрема державними діячами, учасниками бойових дій, політиками, активістами, волонтерами тощо) становлять небезпеку життю, здоров’ю та свободі таких осіб, загрозу їх викрадення, передачі спецслужбам Росії та ув’язнення на території країни-агресора або іншій частині Союзної держави (Республіки Білорусь)», – написала Фріз у фейсбуці.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські міліціонери затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

25 травня Кабінет міністрів розгляне припинення авіасполучення України з Білоруссю.