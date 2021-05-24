Білорусь висилає латвійських дипломатів та посла, Латвія відповіла симетрично

Надзвичайному і Повноважному Послу Латвії в Білорусі Ейнарс Семанісу запропонували протягом доби залишити Мінськ. Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Цей крок білоруської влади став реакцією на події 24 травня в Ризі, де проходить чемпіонат світу з хокею. Мер Мартінс Стакіс замінив червоно-зелений прапор Білорусі на біло-червоно-білий на одній з площ в центрі міста – біля готелю, де проживають делегації країн-учасниць.

«Прапор, що символізує режим, який здійснює державний тероризм, недоречний в міському середовищі Риги», – сказав мер.

Макей назвав ці дії міської влади Риги «актом державного вандалізму» і заявив, що дипломатичному та адміністративному персоналу посольства також було запропоновано покинути Білорусь. На це їм дали 48 годин.

«Залиште тут одного адміністративно-технічного працівника, який подбає про будівлю», – сказав голова білоруського МЗС.

У відповідь Латвія заявила, що висилає посла Білорусі та всіх дипломатів.

24 травня влада Європейського Союзу, Бельгії та Чехії викликали послів Білорусі на знак протесту проти примусового приземлення літака Ryanair та затримання його пасажира, білоруського опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича.