Україна може припинити авіасполучення з Білоруссю – Зеленський доручив уряду підготувати рішення

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. Про це пресслужба президента повідомила 24 травня.

За повідомленням, таке рішення Зеленський озвучив за підсумками наради, в якій взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, члени уряду та співробітники Офісу президента.

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Нарада стосувалася подій навколо екстреного приземлення ліака Ryanair в Мінську, після якого білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича, який був на борту.

«З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави», – повідомляє Офіс президента.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

Після приземлення білоруські міліціонери затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.