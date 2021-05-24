Уряд розгляне припинення авіасполучення з Білоруссю у вівторок – Шмигаль

Кабінет міністрів розгляне припинення авіасполучення України з Білоруссю у вівторок 25 травня – про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграмі.

За словами голови уряду, він скликав позачергове засідання уряду для розгляду цього питання.

«Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська», – написав Шмигаль.

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Раніше доручення підготувати таке рішення озвучив президент Володимир Зеленський на нараді за участю Шмигаля, кількох членів уряду та працівників Офісу президента.

Нарада стосувалася подій навколо екстреного приземлення ліака Ryanair в Мінську, після якого білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича, який був на борту.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

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Після приземлення білоруські міліціонери затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.