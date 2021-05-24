«Це дуже небезпечно»: Данілов про причини припинення авісполучення з Білоруссю

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає польоти у повітряному просторі Білорусі небезпечними. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода

«Це була ініціатива Володимира Олександровича, щоб розглянути питання припинення авіасполучення з республікою Білорусь… Є технічний момент, завтра уряд, ми сподіваємося, ухвалить таке рішення і воно набере чинності… Ми над Білоруссю літати не можемо, не будемо, тому що це дуже небезпечно», – сказав Данілов.

Кабінет міністрів розгляне припинення авіасполучення України з Білоруссю у вівторок 25 травня – про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграмі.

За словами голови уряду, він скликав позачергове засідання уряду для розгляду цього питання.

Раніше доручення підготувати таке рішення озвучив президент Володимир Зеленський на нараді за участю Шмигаля, кількох членів уряду та працівників Офісу президента.

Нарада стосувалася подій навколо екстреного приземлення літака Ryanair в Мінську, після якого білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича, який був на борту.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.