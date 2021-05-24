Одеські білоруси підтримали затриманого в Мінську журналіста

В Одесі білоруси вийшли на підтримку затриманого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича. Півтора десятки людей розгорнули банер із гаслом «The World protect Belarus» («Світе, захисти Білорусь») біля пам’ятника Дюку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами однієї з організаторок акції, яка попросила не називати її імені, частина учасників живе в Одесі давно, частина – переїхала після протестів влітку 2020 року.

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У грудні 2020 року уряд збільшив термін максимального перебування громадян Біларусі в Україні – з 90 до 180 діб, і це є гарним способом підтримати біларусів, вважає активістка.

«Я можу трохи помилятись, але, за нашими даними, з Білорусі після протестів 2020 року втекло близько 40 тисяч людей. Простіше всього їм їхати до України – сюди не потрібна віза. Ми бачимо, що багато європейських країн думають, щоб припиняти авіасполучення із Біларусью, припиняти літати над її територією. Було б чудово, якщо б термін перебування в Україні ще збільшили та спростили механізми легалізації», – заявила вона.

Ще одна учасниця акції, також неназвана, подякувала президенту Володимиру Зеленському за готовність закрити авіасполучення між двома країнами. На її думку, Протасевичу зараз загрожує реальна небезпека.

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«В Білорусі досі дозволена смертна кара, але я не думаю, що до неї дійде. Втім, вона може відбутись за нібито природних причин – серцевий напад, чи ще щось. Сьогодні, в 21 сторіччі, в середині Європи вбивають цілий народ», – каже дівчина.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

«Мене тут стратять!» – сказав Роман Протасевич під час затримання.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.