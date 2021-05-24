Ймовірно, причетна ФСБ – ексзаступник голови СБУ про операцію Лукашенка проти Протасевича

Операція із захоплення білоруського активіста Романа Протасевича, найімовірніше, готувалася Білоруссю у співпраці з російськими спецслужбами, вважає генерал-майор СБУ, заступник глави СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун. Він проаналізував хід подій в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

На думку фахівця, КДБ Білорусі не має такої потужності, щоб вільно діяти на території країни-члена НАТО, Греції, адже Протасевича потрібно було відстежувати до посадки на літак. Тепер важливим питанням є те, ким були особи, що таємничо зникла з рейсу Афіни-Вільнюс після посадки у Мінську, каже Ягун.

«За міжнародними протоколами, якщо на цивільному судні є небезпека, завжди піднімаються військові літаки. Це не залежить від того, Білорусь це, Україна, або США. Після 2001 року, коли цивільні літаки були використані як літаючі бомби, було ухвалене рішення про обов'язковий супровід таких підозрілих літаків військовою авіацією, і навіть в деяких випадках військова авіація може збивати їх для нейтралізації загрози для наземних об'єктів. Це щоб зняти питання – щодо конкретно цієї операції військових могли і не поставити до відома, можливо, міністр оборони був в курсі ситуації.

Думаю, ця операція готувалася заздалегідь. Тим більше, що є повідомлення білоруської опозиції про те, що ще перед прильотом на території аеропорту перебували невідомі особи.

По-друге, я не вірю в дуже велику міць білоруського КДБ, тим більше, за кордоном, в країні НАТО, в Афінах, де потрібно було контролювати перебування Романа, забезпечити контроль його посадки на рейс (а Роман викрив цю особу). Я думаю, це було організовано у взаємодії зі спецслужбами Росії. Тим більше, є інформація, що у Вільнюс цим рейсом не прилетіли шестеро людей: двоє громадян Білорусі і четверо – Росії. Дівчина – громадянка Росії, Роман – білорус, таким чином, один білорус і троє росіян незрозуміло куди поділися (це були дані білоруської опозиції, за уточненими даними уряду Литви, 5 пасажирів не вилетіли з Мінська, тобто зниклих троє – ред.). Тепер потрібно з'ясувати, хто насправді ці особи: сподіваюся, журналісти отримають цю інформацію, і авіакомпанія не буде цього приховувати», – зазначив Віктор Ягун.

Про те, навіщо Лукашенко пішов на жорстку конфронтацію із Заходом заради 26-річного блогера, та як Захід відповість на спецоперацію білоруського КДБ, дивіться в ефірі:

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила. За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські міліціонери затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину. Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.