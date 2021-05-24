Ймовірно, причетна ФСБ – ексзаступник голови СБУ про операцію Лукашенка проти Протасевича

Операція із захоплення білоруського активіста Романа Протасевича, найімовірніше, готувалася Білоруссю у співпраці з російськими спецслужбами, вважає генерал-майор СБУ, заступник глави СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун. Він проаналізував хід подій в ефірі Радіо Донбас.Реалії.
На думку фахівця, КДБ Білорусі не має такої потужності, щоб вільно діяти на території країни-члена НАТО, Греції, адже Протасевича потрібно було відстежувати до посадки на літак. Тепер важливим питанням є те, ким були особи, що таємничо зникла з рейсу Афіни-Вільнюс після посадки у Мінську, каже Ягун.
«За міжнародними протоколами, якщо на цивільному судні є небезпека, завжди піднімаються військові літаки. Це не залежить від того, Білорусь це, Україна, або США. Після 2001 року, коли цивільні літаки були використані як літаючі бомби, було ухвалене рішення про обов'язковий супровід таких підозрілих літаків військовою авіацією, і навіть в деяких випадках військова авіація може збивати їх для нейтралізації загрози для наземних об'єктів. Це щоб зняти питання – щодо конкретно цієї операції військових могли і не поставити до відома, можливо, міністр оборони був в курсі ситуації.
Думаю, ця операція готувалася заздалегідь. Тим більше, що є повідомлення білоруської опозиції про те, що ще перед прильотом на території аеропорту перебували невідомі особи.
По-друге, я не вірю в дуже велику міць білоруського КДБ, тим більше, за кордоном, в країні НАТО, в Афінах, де потрібно було контролювати перебування Романа, забезпечити контроль його посадки на рейс (а Роман викрив цю особу). Я думаю, це було організовано у взаємодії зі спецслужбами Росії. Тим більше, є інформація, що у Вільнюс цим рейсом не прилетіли шестеро людей: двоє громадян Білорусі і четверо – Росії. Дівчина – громадянка Росії, Роман – білорус, таким чином, один білорус і троє росіян незрозуміло куди поділися (це були дані білоруської опозиції, за уточненими даними уряду Литви, 5 пасажирів не вилетіли з Мінська, тобто зниклих троє – ред.). Тепер потрібно з'ясувати, хто насправді ці особи: сподіваюся, журналісти отримають цю інформацію, і авіакомпанія не буде цього приховувати», – зазначив Віктор Ягун.
Про те, навіщо Лукашенко пішов на жорстку конфронтацію із Заходом заради 26-річного блогера, та як Захід відповість на спецоперацію білоруського КДБ, дивіться в ефірі:
23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила. За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.
Після приземлення білоруські міліціонери затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину. Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.
Хто такий Роман Протасевич
23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину.
Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».
Брав участь у протестах ще підлітком
Ім'я Романа Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії.
Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради.
З активіста в журналіста
Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло Єврорадіо, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон.
Стипендіат премії імені Вацлава Гавела
У 2017-2018 роках Роман Протасевич отримував стипендію від Вацлава Гавела та проходив стажування на Радіо Свобода.
Просив притулку в Польщі ще до президентських виборів
Причиною стало затримання журналіста Володимира Чудянцова, з яким Протасевич дружив у Білорусі. Чудянцова затримали 22 листопада 2019 року дорогою до Польщі. Була інформація, що Чудянцов співпрацює з телеграм-каналом Nexta. На тлі цих подій Роман вирішив залишитися у Польщі.
Залишив Nexta, приєднався до каналу «Білорусь головного мозку»
У Польщі Роман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив, що йде з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик.
Його батька позбавили військового звання
Ім’я батька Романа – підполковника запасу Дмитра Протасевича – з’явилося в списку силовиків, яких Лукашенко позбавив військових звань на тлі протестів у Білорусі. «Мій батько прослужив в армії 29 років і звільнився восени 2019 року, після чого працював в інкасації. Він не брав активної участі в протестах, його жодного разу не затримували, ні до чого не притягували», – сказав тоді Роман Протасевич. За його словами, батьки виїхали за ним до Польщі, коли він попросив там притулку.
Білорусь оголосила в міжнародний розшук
Протасевича, як і засновника Nexta Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».
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