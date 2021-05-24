Александр Лукашенко схватил блогера Романа Протасевича, скорее, ради пропаганды: чтобы заставить сказать на камеру, будто бы протесты в Беларуси – не народное восстание, а постановка Запада. Так трактует логику власти Беларуси в эфире Радио Донбасс.Реалии обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракахруст. Второй целью, по его мнению, может быть демонстрация беларусским эмигрантам того, что они не будут жить спокойно (о чем уже и так долгое время говорят беларусские провластные аналитики). А бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун считает, что операцию, вероятно, готовили совместно с Россией.

Ему и его чекистам хотелось поговорить с Протасевичем, а потом показать по беларусскому телевидению, как он признается

«Почему Лукашенко понадобился Протасевич? Он был редактором канала с огромной аудиторией. У Лукашенко такое представление, что за этим каналом якобы стояло ЦРУ, Запад. И думаю, ему и его чекистам хотелось поговорить с Протасевичем, а потом показать по беларусскому телевидению, как он признается, что Запад пытался свергнуть беларусскую власть. Он считает, что Запад слаб, и что ничего ему не сделают. И полагает, что за ним Россия, и Путин ему всегда даст денег. Чего бояться? ... А Путин, безусловно, заинтересован, чтобы у Лукашенко были отрезаны все ходы на Запад. И тогда у него остается один путь в жизни: шоссе Минск-Москва», – говорит Юрий Дракахруст.

Пропагандисты в это время хлопают в ладоши, говорят: о, класс, мы не хуже «Моссада»

Он обращает внимание на противоречащие друг другу действия беларусской власти: официально она говорит, что самолет посажен из-за угрозы теракта, а на провластных каналах тем временем расхваливают успешную операцию спецслужб: «Их официальная версия – что летел самолет, поступила информация о минировании, сам пилот попросил посадку, и вот случайно поймали Протасевича. А пропагандисты в это время хлопают в ладоши, говорят: о, класс, мы не хуже «Моссада»! Признавая то, что это была спецоперация. И повторяя, что Протасевич будет не последним».

Виктор Ягун считает, что КГБ Беларуси, вероятнее всего, действовало совместно с ФСБ России: ведь операция затрагивала территорию Греции, то есть члена НАТО.

«По международным протоколам, если на гражданском судне есть опасность, всегда поднимаются военные самолеты. Это не зависит от того, Беларусь это, Украина или США. После 2001 года, когда гражданские самолеты были использованы в качестве летающих бомб, было принято решение про обязательное сопровождение таких подозрительных самолетов военной авиацией, и даже в некоторых случаях военная авиация может сбивать их для ликвидации угрозы наземным объектам. Это чтобы снять вопрос: по конкретно этой операции военных могли и не поставить в известность, возможно, министр обороны был в курсе ситуации.

Я не верю в очень большую мощь белорусского КГБ, тем более, за границей, в стране НАТО

Думаю, эта операция готовилась заранее. Тем более, что есть сообщения белорусской оппозиции о том, что еще перед прилетом на территории аэропорта находились неизвестные лица.

Во-вторых, я не верю в очень большую мощь белорусского КГБ, тем более, за границей, в стране НАТО, в Афинах, где нужно было контролировать пребывание Романа, обеспечить контроль его посадки на рейс. Я думаю, это было во взаимодействие со спецслужбами России. Тем более, есть информации, что в Вильнюс этим рейсом не прилетели шесть члеовек: двое граждан Беларуси и четверо – России. Девушка – гражданка России, таким образом, один белорус и четверо россиян непонятно куда подевались (это цифры от белорусской оппозиции, правительство Литвы позже уточнило, что из Минска не прилетели пятеро пассажиров, то есть исчезли трое – ред.) Теперь необходимо выяснить, кто на самом деле эти лица: надеюсь, журналисты получат эту информацию, и авиакомпания не будет этого скрывать», – говорит Виктор Ягун.

Как Запад ответит на спецоперацию белорусского КГБ? Больше в эфире:

23 мая Александр Лукашенко отдал личный приказ поднять в воздух истребитель МИГ-29, чтобы «сопроводить» в аэропорт Минска якобы заминированный гражданский самолёт, на котором летел бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. В аэропорту были арестованы Протасевич и его девушка, а ещё 4 пассажира отказались продолжать полет. Глава авиакомпании Ryanair допустил, что это были «агенты спецслужб» и назвал принудительную посадку самолета «пиратством, которое спонсируется государством».

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