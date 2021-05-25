«Ми – з вами, наші білоруські колеги» – чеські і словацькі журналісти через затримання Протасевича

Чеські і словацькі журналісти оприлюднили 24 травня спільну заяву, в якій засудили режим Олександра Лукашенка і білоруську владу через події, пов’язані із примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та затриманням журналіста Романа Протасевича.

«Нашого білоруського колегу Романа Пратасевича викрав білоруський режим автократа Олександра Лукашенка». Колезі Пратасевичу загрожує «тривале ув’язнення, а, можливо, й кара смерті тільки тому, що він хотів писати правду про Білорусь», зазначають у своєму зверненні журналісти Чехії й Словаччини.

Вони висловлюють свою підтримку Романові Пратасевичу і закликають Європейський союз «зробити все, щоб захистити і врятувати наших білоруських колег».

Свої підписи під зверненням поставили 50 головних редакторів провідних чеських і словацьких ЗМІ.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.