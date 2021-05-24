Голова ООН «глибоко стурбований» затриманням Протасевича та порушеннями прав людини в Білорусі

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш прокоментував опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську. Коментар оприлюднив його речник Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар глибоко стурбований очевидною примусовою посадкою пасажирського літака над Білоруссю 23 травня та подальшим затриманням на борту пана білоруського журналіста Романа Протасевича», – йдеться в заяві.

Голова ООН долучився до закликав розслідувати події, в ході яких Протасевич був затриманий. Крім того, в його коментарі згадується загальний стан прав людини в Білорусі.

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«Генеральний секретар також залишається глибоко стурбованим погіршенням ситуації з правами людини в Білорусі після президентських виборів у серпні минулого року. Він закликає владу Білорусі повністю поважати всі свої міжнародні зобов’язання з прав людини, в тому числі стосовно свободи вираження поглядів, зібрань та об’єднань», – заявляє пресслужба ООН.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.