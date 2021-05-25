Байден пообіцяв реакцію США на інцидент із Ryanair та журналістом Протасевичем

Президент США Джо Байден назвав «обурливим» інцидент з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і арешт журналіста Романа Протасевича.

«Примусова зміна курсу Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що здійснював політ між двома країнами-членами ЄС, і подальше зняття з борта і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича – це пряме порушення міжнародних норм. США рішуче засуджують зміну курсу літака і арешт Протасевича», – заявив Джо Байден.

Він додав, що вітає новину про те, що «Європейський союз закликав до цільових економічних санкцій і інших заходів» проти Білорусі.

«Попросив свою команду розробити відповідні варіанти залучення до відповідальності винних у тісній співпраці з Європейським союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями», – додав Байден.

Президент США назвав інцидент з Протасевичем «ганебним нападом як на політичне інакомислення, так і на свободу преси».

Засудження з боку США прозвучало через кілька годин після того, як лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС.

ЄС, США та інші західні країни вже ввели санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який жорстко придушував масові протести за результатами президентських виборів в серпні минулого року. Білоруська опозиція і Захід заявляють, що вибори були сфальсифіковані, і не визнають їхніх результатів.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.