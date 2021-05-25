Україна найближчої ночі припиняє авіасполучення з Білоруссю – уряд

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у вівторок вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю, повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, державіаслужбі та ДП «Украерорух» вжити для цього необхідних заходів. Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів», – йдеться в повідомленні Шмигаля.

Голова уряду вказав, що ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є «порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію».

«Рішення нашого уряду спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів», – пояснив він.

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій послужило те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.